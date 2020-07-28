Pınar Gültekin cinayetini telefon görüşmeleri aydınlatacak

Muğla'daüniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, ayrılmak istediği evli sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından acımasızca dövüldükten sonra, boğularak cesedinin yakıldığı ve varile konularak beton döküldüğü vahşetle ilgili soruşturma sürüyor. Pınar Gültekin'in kaybolduktan sonra katil zanlısı Cemal Metin Avcı'yı aradığı tespit edilen, genç kızın arkadaşı Ceren'in de aynı üniversitede öğrenci olduğu ve İstanbul'da yaşadığı belirlendi. İlk ifadesi alınan Ceren'in, mahkeme sürecinde de tekrar ifadesine başvurulacak. Pınar Gültekin'in telefon görüşmelerinin incelenmesi sonrasında Bodrum'da yaşayan ve eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişinin daha ifadesine başvuruldu. Jandarmanın Bodrum'da ifadesini aldığı gencin, Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı olduğunu doğruladığı ve uzun bir süre önce ayrıldıklarını söylediği öğrenildi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir ise, son derece planlı ve soğuk kanlılıkla işlenen cinayetin arkasında başka faillerin olabileceğini düşündüklerini kaydetti.