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'de kavgalı oldukları ailenin otomobilini böyle parçaladılar

'de, biri kadın iki kişi, kavgalı oldukları aileye ait otomobil ile iş yerinin camlarını tahtayla saldırarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 11:57 Son Güncelleme: 28.7.2020 12:00 ABONE OL
Silivri'de kavgalı oldukları ailenin otomobilini böyle parçaladılar

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bir süredir kavgalar yaşanıyordu.

Silivri'de kavgalı oldukları ailenin otomobilini böyle parçaladılar

Son olarak önceki gün kavgalı oldukları ailenin evinin önüne gelen biri kadın kişi, yine karşı tarafla tartışmaya başladı.

Silivri'de kavgalı oldukları ailenin otomobilini böyle parçaladılar

Kadın ile yanındaki kişi, binanın üst katlarında bulunan karşı ailenin üyeleriyle bir süre tartıştı. Ailenin bina önüne inmemesi üzerine iki kişi, iş yerleri ile otomobile saldırdı.

Silivri'de kavgalı oldukları ailenin otomobilini böyle parçaladılar

Ellerine tahta alan saldırganlar kuaför dükkanı ile arabaya hasar verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Silivri'de kavgalı oldukları ailenin otomobilini böyle parçaladılar
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