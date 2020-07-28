Son dakika | Ailesi feryat etti! YKS sonucunu öğrendikten sonra...

'ANNE SINAVIM ÇOK GÜZEL GEÇTİ DEDİ'



Anne Güler Bülüç de "Oğlum, 'bu sene umudum var, inşallah kazanacağım' diyordu. Geçen sene girdi kazanamadı, beraber ağladık. 'Olsun oğlum dünyanın sonu mu? Bir sen mi kazanamadın? Sağlık olsun' dedim. Bu sene 'Anne sınavım çok güzel geçti' dedi. Ben de 'Hayırlısı olsun oğlum' dedim, hiçbir şey yoktu. Sabah uyandığımızda eşim sınavların açıklandığını söyledi. Ben de kahvaltıyı hazırladım, bekledik ama oğlum eve gelmedi. Babası diyaliz hastası olduğu için diyalize gitti. Ben de oğlumun arkadaşlarının yanına gittim. Onlarla gidebileceği yerlere gittim. Bulamadık. Babası diyalizden geldi, polise gittik ve kayıp başvurusunda bulunduk" diye konuştu.



