Son dakika! Jigolo çetesinden dev vurgun! Daha yüzde 30 incelendi, 2 binden fazla mağdur var...

Polis ekipleri, erkekleri jigolo yapma vaadiyle 10 milyon TL'nin üzerinde dolandıran çetenin elebaşının bilgisayarını incelemeye aldı. Şu ana kadar kayıtların yüzde 30'unu inceleyen polis ekipleri, 2 binden fazla mağdurun olduğunu tespit etti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde, 30 kişinin dolandırıldıklarını söyleyerek şikâyetçi olması üzerine, internette jigolo siteleri kuran bir çeteye operasyon düzenlemişti. Çetenin bu siteler üzerinden, "10 bin TL kazanmak ister misiniz?" ilanları verdiği, bu ilanları arayan erkeklere, kendilerini jigolo yapacakları ve büyük paralar kazanacakları vaadinde bulundukları belirlenmişti. Üye olan erkeklerden bin ile 5 bin TL arasında üyelik parası alındığı, kadınlarla buluşamayan erkeklerin üyeliği iptal etmek istediklerinde cayma bedeli olarak da para alındığı ortaya çıkmıştı. Çetenin kurduğu 10 çağrı merkezi üzerinden yürütülen vurgunun ardından operasyon başlatılmış, çete elebaşı Çağatay Ö.'nün de arasında bulunduğu 75 kişi gözaltına alınmıştı.