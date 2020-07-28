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Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

Şile'de kaldırımda arkadaşı ile yürüyen bir kişi, asılı olan Türk bayrağını sökerek yere attı. Alçak saldırı kameralara anbean yansırken olay büyük tepki topladı. Son dakika haberine göre; Türk bayrağına saldıran o şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 12:34 Son Güncelleme: 28.7.2020 12:57 ABONE OL
Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

Şile'de, cadde üzerinde bir işyerinin kapısına asılan Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı sonrası kaldırımdan geçen bir gencin bayrağı yerden kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere koyduğu görülüyor.

Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir esnaf, sabah açmaya geldiğinde dükkanın kapısında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti.

Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

Esnaf, dikkatli baktığında bayrağın katlanarak üstte bir yere bırakıldığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerine bakarak, Türk bayrağının bir kişinin saldırısına uğradığını tespit etti.

Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

Bidirilmesi üzerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği belirlenen saldırgan T.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli T.H. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin asılı olan Türk bayrağını çekip yere fırlattığı görülüyor.

Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

İkilinin uzaklaştığı yönden gelen gencin yerde gördüğü bayrağı kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere bıraktığı kameraya yansıyor.

Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

İŞTE OLAY ANININ GÖRÜNTÜSÜ:

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Son dakika: Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
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