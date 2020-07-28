Son depremler: 28 Temmuz Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitesinden güncel olarak duyuruluyor. Deprem fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde büyük ve küçük depremler meydana gelirken vatandaşlar depremin yeri, şiddeti, enlemi ve boylamı gibi bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Yaşanan Mersin depreminin ardından ise konuya yönelik araştırmalar devam ediyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?- 28 TEMMUZ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini duyurmaya devam ediyor. Haberimizde, 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.