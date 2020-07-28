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: 28 Temmuz mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? ve son depremler listesi

Türkiye’nin fay hattı üzerinde bulunması sebebiyle listesi vatandaşların gündeminden düşmüyor. İrili ufaklı yaşanan depremler korku ve paniğe sebep olurken, ve son depremler listesini duyurmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkündür. En son yaşanan Mersin depreminin ardından konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 28 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve listesi

Giriş Tarihi: 28.7.2020 13:52 ABONE OL
Son depremler: 28 Temmuz Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

listesi, ve 'ın resmi sitesinden güncel olarak duyuruluyor. fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde büyük ve küçük depremler meydana gelirken vatandaşlar depremin yeri, şiddeti, enlemi ve boylamı gibi bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Yaşanan Mersin depreminin ardından ise konuya yönelik araştırmalar devam ediyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve listesi…

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?- 28 TEMMUZ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini duyurmaya devam ediyor. Haberimizde, 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

Son depremler: 28 Temmuz Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

MERSİN TARSUS'TA DEPREM!

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi.

'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Mersin'in Tarsus ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6.96 km altında gerçekleşti.

Son depremler: 28 Temmuz Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

VE LİSTESİ

28 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve listesi verileri haberimizin devamında yer alıyor. İşte son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son depremler: 28 Temmuz Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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