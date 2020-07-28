Son depremler: 28 Temmuz Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sitesinden güncel olarak duyuruluyor. Deprem fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde büyük ve küçük depremler meydana gelirken vatandaşlar depremin yeri, şiddeti, enlemi ve boylamı gibi bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Yaşanan Mersin depreminin ardından ise konuya yönelik araştırmalar devam ediyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini duyurmaya devam ediyor. Haberimizde, 28 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
28 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri haberimizin devamında yer alıyor. İşte son depremler listesi…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...