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'de bitkin halde bulunan koruma altına alındı

En iri, en güçlü ve heybetli yırtıcı kuşlarımızın başında gelen 'de bitkin halde bulundu. Tavşan, sincap, yılan ve kaplumbağa yemesi ile bilinen bu türü, uçtuğu zaman oldukça görkemli ve o derece zarif bir kuş olarak dikkat çekiyor. Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 17:20 Son Güncelleme: 28.7.2020 17:28 ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde vatandaşlar, bitkin halde ve uçamayan bir kaya kartal gördü.

Kartalı yaban hayvanlarından korumak için yakalayan vatandaşlar, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Köye giden ekip, kaya kartalını vatandaşlardan alarak müdürlüğe getirdi.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan ve beslenemediği için bitkin düştüğü tespit edilen kaya kartalı koruma altına alındı.

Sağlık durumunun iyiye gittiği kaya kartalının bakımın ardından Ulukale köyünde doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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Tunceli'de bitkin halde bulunan kaya kartalı koruma altına alındı
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