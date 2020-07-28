Yoğun bakımda İstanbul ve Ankara’da risk sürüyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte 919 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, toplam can kaybı 5 bin 630 oldu. 982 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 210 bin 469'ye yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1263, entübe hasta sayısı 392 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" paylaşımını yaptı.