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cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

'da kız arkadaşı 'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle tamamlanan iddianamede insanı ürperten korkunç bir detay daha ortaya çıktı.

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 28.7.2020 11:48 Son Güncelleme: 28.7.2020 11:53 ABONE OL
Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan 'ı (25) dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

37 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ…

'da kız arkadaşı 'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında savcılık tarafından hazırlanan ve 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle tamamlanan iddianamede insanı ürperten korkunç bir detay daha ortaya çıktı.

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamenin ekinde yer alan otopsi raporunda Tutuklu sanık Kemaloğlu'nun genç kızı vücudunun çeşitli yerlerinden 37 kez bıçakladığı ve bunlardan 13'ünün öldürücü nitelikte olduğuna yer verildi.

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

Vahşi cinayette hayatını kaybeden Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce sanık Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiğine de iddianame de yer verildi.

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

Tutuklu sanık Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

OLAY

Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan (24), geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitmişti.

Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

Boksör olan Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, ardından sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 'ın yaşamını yitirdiğini belirlenmişti.

Kemaloğlu, ise polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınmıştı.

Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" yazılı mesajı attığı ortaya çıkmıştı.

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından 'İki cana kıydınız, gözünüz aydın' paylaşımı yaptığı belirlenmişti.

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Zeynep Şenpınar cinayetinde tüyler ürperten detay ortaya çıktı!
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