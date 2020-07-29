15 metrelik su kuyusuna düşen İrem, yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesinde meydana geldi.

Bahçede yürüyüş yapan İrem Toprak, dengesini kaybederek 15 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düştü.

Çığlık seslerini duyan yakınları durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, halat yöntemiyle girdikleri kuyudaki İrem'i bulunduğu yerden çıkardı.

Vücudunda kırıklar olan Toprak, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.