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ve saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı'na geri sayıma başlayan Müslüman alemi kendilerine farz kılınan ibadetini yerine getirebilmek amacıyla ikamet ettikleri ilin namaz saatleri için arayışa çıktı. Bayramın ilk günü yani 31 Ağustos'ta binlerce Müslüman vatandaş camilere koşacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ve bayram namazı saati!

Giriş Tarihi: 29.7.2020 16:42 ABONE OL
Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

saati için 81 ilde vatandaşlar arayışa başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatler doğrultusunda vatandaşlar yılın ikinci dini bayramında kılacakları namaz için ikamet ettikleri ilin ezan saatlerini sorguluyor. Buna göre; 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ve bayram namazı saati!

AFYON VE AĞRI'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan 2020 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nca il il yayınlandı. Bu kapsamda Ağrı ve Afyonda yaşayan vatandaşlar namazın kılınacağı saati merak ediyor…

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AFYON VE AĞRI'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden saatleri yayınlandı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle namaz kılabilecek. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Afyon bayram namazı saati: 06.31

Ağrı bayram namazı saati: 05.39

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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