Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saati için 81 ilde vatandaşlar arayışa başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatler doğrultusunda vatandaşlar yılın ikinci dini bayramında kılacakları namaz için ikamet ettikleri ilin ezan saatlerini sorguluyor. Buna göre; 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Afyon ve Ağrı bayram namazı saati!
Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan 2020 Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nca il il yayınlandı. Bu kapsamda Ağrı ve Afyonda yaşayan vatandaşlar namazın kılınacağı saati merak ediyor…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle namaz kılabilecek. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.
Afyon bayram namazı saati: 06.31
Ağrı bayram namazı saati: 05.39
KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).