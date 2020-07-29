Antalya ve Konya'da 500 milyon yaşında iki fosil bulundu

DÜNYANIN GEÇMİŞİ BU KAYAÇLARDA

Dünyanın 4.5 milyar yıl yaşında olduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Koşun, bu kayaçların, günümüze kadar dünyamızın geçirmiş olduğu bütün geçmişi okumayı sağladığını söyledi. Prof. Dr. Koşun, "Bu kayaçlar içindeki jeolojik yapıyı analiz ederek, dünyamızın 4.5 milyar yıldan günümüze kadar geçirdiği evrimi ortaya koyabiliyoruz. Kayacı oluşturan materyaller minerallerdir" dedi.

TAŞ KOLEKSİYONU

Prof. Dr. Koşun'un, küçük koleksiyonunda Ankara Kızılcahamam'da volkanik bir patlama sonucu oluşmuş, dışı ağaç, içi kayaca dönüşmüş bir ağaç, 32 yüzlü lösit kristali, doğadaki en yumuşak kayaç talk minerali, kuvars minerali, agat taşı, jips gülünün de aralarında olduğu birbirinden ilginç renk ve şekillerde taşlar bulunuyor.