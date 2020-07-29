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Antalya'da korkunç olay!

Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Şarampol Caddesi üzerinde yer alan Alp Apartmanında meydana geldi. Yalnız yaşayan 'un apartmanın birinci katındaki evinin giriş kapısında hareketsiz şekilde yerde yattığını gören karşı komşusu , 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:42 ABONE OL
Antalya'da korkunç olay!

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Serhat Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Koç'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'İLK ÖNCE ÖNEMSEMEDİM'

Berkant Sağıroğlu, "Annemi saat 05.00 sıralarında işe uğurlarken karşı binada yer alan komşumun kapı girişinde yerde yattığını gördüm ama önemsemedim. Saat 22.00 sıralarında da komşumun yerde yattığını görünce şüphelenerek polisi aradım" dedi.

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Antalya'da korkunç olay!
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