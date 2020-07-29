Yarın 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı, yarım gün çalışacak mı? Arefe günü bankalar açık mı?

Önümüzdeki Cuma günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi bankalarda işlemleri olan vatandaşlar bu kurumların yarın çalışıp çalışmayacağını merak ediliyor. Genellikle Arefe günü bankalar yarım gün hizmet verdiği bilinirken kurumların öğle saatlerinde mesailerini sonlandırdığı biliniyordu. Peki, Peki, Yarın Arefe günü bankalar açık mı? 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı olacak, yarım gün çalışacak mı? İşte detaylar…

YARIN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

Milyonlarca vatandaşın geri sayıma başladığı 2020 Kurban bayramı Cuma günü 1. Günü ile idrak edilecek. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sona erecek. Bu kapsamda dini bayramlardan önceki gün olan arefe günü bankalar açık mı olacak merak ediliyor…