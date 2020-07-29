Yarın 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı, yarım gün çalışacak mı? Arefe günü bankalar açık mı?

Önümüzdeki Cuma günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi bankalarda işlemleri olan vatandaşlar bu kurumların yarın çalışıp çalışmayacağını merak ediliyor. Genellikle Arefe günü bankalar yarım gün hizmet verdiği bilinirken kurumların öğle saatlerinde mesailerini sonlandırdığı biliniyordu. Peki, Peki, Yarın Arefe günü bankalar açık mı? 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı olacak, yarım gün çalışacak mı? İşte detaylar…
Milyonlarca vatandaşın geri sayıma başladığı 2020 Kurban bayramı Cuma günü 1. Günü ile idrak edilecek. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sona erecek. Bu kapsamda dini bayramlardan önceki gün olan arefe günü bankalar açık mı olacak merak ediliyor…
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Arife günü 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe gerçekleşiyor. Perşembe günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2020 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak kısacası bankalar yarın yarım gün hizmet verecek.
AREFE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu tarihte Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi