Yarın 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı, yarım gün çalışacak mı? Arefe günü bankalar açık mı?

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Yarın 30 Temmuz 2020 , yarım gün çalışacak mı? bankalar açık mı?

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş yarın gerçekleşecek olan Arefe gününde bankaların açık olup olmayacağı yönündeki sorularına yanıt arıyor. Genellikle dini bayramlardan bir önceki günde resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün hizmet vermekte ve öğle saatlerinde mesaisini sonlandırmaktadır. Peki, Yarın ? 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı olacak, yarım gün çalışacak mı?

Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:35 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:35 ABONE OL
Arefe günü bankalar açık mı? Yarın 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı, yarım gün çalışacak mı?

Önümüzdeki Cuma günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi bankalarda işlemleri olan vatandaşlar bu kurumların yarın çalışıp çalışmayacağını merak ediliyor. Genellikle bankalar yarım gün hizmet verdiği bilinirken kurumların öğle saatlerinde mesailerini sonlandırdığı biliniyordu. Peki, Peki, Yarın Arefe günü ? 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı olacak, yarım gün çalışacak mı? İşte detaylar…

YARIN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

Milyonlarca vatandaşın geri sayıma başladığı Cuma günü 1. Günü ile idrak edilecek. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sona erecek. Bu kapsamda dini bayramlardan önceki gün olan arefe günü bankalar açık mı olacak merak ediliyor…

Arefe günü bankalar açık mı? Yarın 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı, yarım gün çalışacak mı?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arife günü 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe gerçekleşiyor. Perşembe günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de tatili başlamış olacak kısacası bankalar yarın yarım gün hizmet verecek.

AREFE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu tarihte Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Arefe günü bankalar açık mı? Yarın 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı, yarım gün çalışacak mı?

: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

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Yarın 30 Temmuz 2020 Bankalar açık mı, yarım gün çalışacak mı? Arefe günü bankalar açık mı?
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