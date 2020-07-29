30 Temmuz 2020 Perşembe Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Arefe Günü olarak kabul ediliyor. Hal böyle olunca; bugün resmi tatil mi, bugün yarım gün mü gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladılar. Peki; Arefe Günü bugün resmi tatil mi? Bugün Arefe Günü yarım gün mü? 30 Temmuz 2020 Perşembe

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? 30 TEMMUZ 2020

Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor.