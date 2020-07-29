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Arefe Günü ? Bugün ? 30 Temmuz 2020 Perşembe

Bugün Arefe Günü idrak edilecek olmakla birlikte pek çok sorunun yanıtı araştırılır hale geldi. Bunlardan bir tanesi de , yarım gün mü gibi çeşitli soruların yanıtları oluyor. İslam alemi açısından mübarek kabul edilen Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Arefe Günü bugün resmi tatil mi? Bugün ? 30 Temmuz 2020 Perşembe

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Arefe Günü bugün resmi tatil mi? Bugün Arefe Günü yarım gün mü? 30 Temmuz 2020 Perşembe

30 Temmuz 2020 Perşembe Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Arefe Günü olarak kabul ediliyor. Hal böyle olunca; , gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladılar. Peki; Arefe Günü bugün resmi tatil mi? Bugün ? 30 Temmuz 2020 Perşembe

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? 30 TEMMUZ 2020

Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor.

Arefe Günü bugün resmi tatil mi? Bugün Arefe Günü yarım gün mü? 30 Temmuz 2020 Perşembe

AREFE RESMİ TATİL Mİ?

Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar vatandaşlara hizmet veriyorlar. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. Dağıtımlar tatilin bittiği 4 Ağustos Salı günü devam edecek.

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Arefe Günü bugün resmi tatil mi? Bugün Arefe Günü yarım gün mü? 30 Temmuz 2020 Perşembe
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