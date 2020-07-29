Arefe Günü eczaneler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü eczaneler çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

Kurban Bayramına sayılı günler kala arefe gününde eczaneler açık mı sorusuna gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce ve resmi tatillerde kurumlar öğle arasından sonra tatil oluyor. İlaç, medikal gibi ürünleri satın almak isteyenler eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki Arefe Günü eczaneler açık mı, yarım gün mü? 30 Temmuz Arefe Günü eczaneler çalışıyor mu? Çalışma saatleri!
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 30 Temmuz 2020 Arefe Günü idrak edilecek. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen Arefe günü eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor.
İşte yanıtı…
30 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.
Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.