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eczaneler açık mı? 30 Temmuz ? Çalışma saatleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre, 30 Temmuz Perşembe olarak idrak ediliyor. Hafta içine denk gelen bugünde ilaç, medikal ürünler gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce bazı kurumların yarım gün çalıştığı bilinse de yarın eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ? 30 Temmuz ? Çalışma saatleri!

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Arefe Günü eczaneler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü eczaneler çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

Kurban Bayramına sayılı günler kala arefe gününde eczaneler açık mı sorusuna gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce ve resmi tatillerde kurumlar öğle arasından sonra tatil oluyor. İlaç, medikal gibi ürünleri satın almak isteyenler eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki eczaneler açık mı, yarım gün mü? 30 Temmuz ? Çalışma saatleri!

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 30 Temmuz 2020 Arefe Günü idrak edilecek. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen sorusuna yanıt aranıyor.

İşte yanıtı…

Arefe Günü eczaneler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü eczaneler çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

YARIN 30 TEMMUZ AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

30 Temmuz'da eczaneler yarım gün çalışacak. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Arefe Günü eczaneler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü eczaneler çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

DİYANET 2020 TAKVİMİ

  • Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
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Arefe Günü eczaneler açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü eczaneler çalışıyor mu? Çalışma saatleri!
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