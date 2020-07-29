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açık mı? 30 Temmuz ? Çalışma saatleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre, 30 Temmuz Perşembe olarak idrak ediliyor. Hafta içine denk gelen bugünde Tebligat işlemleri, telgraf, havale işlemleri, hesap işlemleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar Arefe Günü açık mı sorusuna yanıt arıyor. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce bazı kurumların yarım gün çalıştığı bilinse de yarın PTT’nin çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ? 30 Temmuz ? Çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:51 ABONE OL
Arefe Günü PTT açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü PTT çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

Kurban Bayramına sayılı günler kala arefe gününde açık mı sorusuna gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce ve resmi tatillerde kurumlar öğle arasından sonra tatil oluyor. Yurtiçi ve yurt dışı kargo işlemlerini halletmek isteyenler eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki PTT açık mı? 30 Temmuz ? Çalışma saatleri!

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 30 Temmuz 2020 Arefe Günü idrak edilecek. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen sorusuna yanıt aranıyor.

İşte yanıtı…

Arefe Günü PTT açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü PTT çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

YARIN 30 TEMMUZ AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

30 Temmuz , yarım gün tatil olacak. Bankalar, şubeleri ve kumu kuruluşları yarın (Arefe günü) yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar vatandaşlara hizmet veriyorlar. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek.

Arefe Günü PTT açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü PTT çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

DİYANET 2020 TAKVİMİ

  • Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
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Arefe Günü PTT açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü PTT çalışıyor mu? Çalışma saatleri!
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