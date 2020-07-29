Kurban Bayramına sayılı günler kala arefe gününde PTT açık mı sorusuna gün içinde yanıt aranmaya başlandı. Genellikle dini bayramlardan bir gün önce ve resmi tatillerde kurumlar öğle arasından sonra tatil oluyor. Yurtiçi ve yurt dışı kargo işlemlerini halletmek isteyenler eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki Arefe Günü PTT açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü PTT çalışıyor mu? Çalışma saatleri!

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre, 30 Temmuz 2020 Arefe Günü idrak edilecek. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen Arefe günü PTT açık mı sorusuna yanıt aranıyor.

İşte yanıtı…