30 Temmuz Perşembe Arefe Günü tatil mi, bankalar ve resmi kurumlar çalışıyor mu? Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?

Mübarek Kurban Bayramı için geri sayım sürerken Arefe Günü'de yaklaşıyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş bayram tatiline göre planlarını şekillendirecek. Hem okulların tatil olması hem de çalışan vatandaşların iple çektiği arefe gününün tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Peki Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 2020 Arefe Günü tatil mi?

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Bayram günlerinden bir önceki gün olan Arefe günü resmi tatil mi sorusuna ise yanıt aranırken konuya yönelik resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Arife günü öğleden sonra resmi tatil olacak.

İşte detaylar…