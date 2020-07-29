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'de otluk alanda

'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan otluk alana sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 17:18 Son Güncelleme: 29.7.2020 18:02 ABONE OL
Arnavutköy'de otluk alanda yangın

Yangın, Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi Güllüce Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir fabrikadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle fabrikanın yanındaki tarlada yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinalarının da yardımıyla yangına müdahale etti. Rüzgârın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yanan tarlanın ekimlerinin biçilmiş olduğu yananların ise anız olduğu öğrenildi.

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Arnavutköy'de otluk alanda yangın
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