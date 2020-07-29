Ayasofya'da Bayram namazı kılınacak mı? 2020 Kurban Bayramı namazı Ayasfoya Camii'nde...

Ayasfoya Camii, 86 yıl sonra yeniden müslümanların ibadetine açıldı. Caminin yeniden ibadete açıldığı Cuma namazına yüzbinler katıldı. İlk cuma namazı heyecanı sonrası İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Ayasofya'da bayram namazı kılınıp kılınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Ayasfoya Camii'nde bu bayramda namaz kılınacak mı? İşte, merak edilen konuya ilişkin son açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde önümüzdeki hafta bayram namazının da kılınması bekleniyor.
AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılındı. Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta kılınan cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Bu yılki Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram namazının Ayasofya Camii'nde kılınması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yeni detaylar anında sabah.com.tr'de yer alacak.