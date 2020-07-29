Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ayasofya'da Bayram namazı kılınacak mı? 2020 Kurban Bayramı namazı Ayasfoya Camii'nde...

Ayasofya'da kılınacak mı? namazı Ayasfoya Camii'nde...

'nin yeninden ibadete açılması islam aleminde büyük bir coşku ile karşılanırken, ilk Cuma heyecanı geçtiğimiz hafta yaşandı. Cuma namazı sonrası binlerce vatandaş, Ayasofya Camii'nde kılınacak mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki, namazı Ayasofya'da kılınacak mı? İşte, merak edilen konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:53 Son Güncelleme: 29.7.2020 11:53 ABONE OL
Ayasofya'da Bayram namazı kılınacak mı? 2020 Kurban Bayramı namazı Ayasfoya Camii'nde...

Ayasfoya Camii, 86 yıl sonra yeniden müslümanların ibadetine açıldı. Caminin yeniden ibadete açıldığı Cuma namazına yüzbinler katıldı. İlk cuma namazı heyecanı sonrası İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Ayasofya'da kılınıp kılınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Ayasfoya Camii'nde bu bayramda namaz kılınacak mı? İşte, merak edilen konuya ilişkin son açıklamalar...

AYASOFYA'DA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde önümüzdeki hafta bayram namazının da kılınması bekleniyor.

Ayasofya'da Bayram namazı kılınacak mı? 2020 Kurban Bayramı namazı Ayasfoya Camii'nde...

AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılındı. Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta kılınan cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ayasofya'da Bayram namazı kılınacak mı? 2020 Kurban Bayramı namazı Ayasfoya Camii'nde...

Bu yılki Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram namazının 'nde kılınması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yeni detaylar anında sabah.com.tr'de yer alacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ayasofya'da Bayram namazı kılınacak mı? 2020 Kurban Bayramı namazı Ayasfoya Camii'nde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA