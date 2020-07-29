Bartın ve Batman bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için ayrı ayrı duyurulan 2020 Bayram namazı saatleri Müslüman aleminin şimdiden gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş bayramın ilk günü ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere koşacak. Peki, 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bartın ve Batman bayram namazı saati!
Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez bayram namazını cemaat ile kılabilecek. İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Her yıl coşku ile karşılanan Kurban Bayramı, bu yıl ise 31 Temmuz'a denk geliyor. Bartın ve Batman'da ikamet eden vatandaşlar ise bayram namazı saatleri araştırması yapıyor…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle namaz kılabilecek. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.
Bartın bayram namazı saati: 06.18
Batman bayram namazı saati: 05.50
KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).