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ve bayram namazı saati! 2020 namazı saat kaçta kılınacak?

'na geri sayıma başlayan Müslüman alemi kendilerine farz kılınan bayram namazı ibadetini yerine getirebilecek olmanın sevincini yaşıyor. Bayramın ilk günü yani 31 Ağustos Cuma günü binlerce Müslüman vatandaş camilere koşacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2020 ve 'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bartın ve Batman bayram namazı saati!

Giriş Tarihi: 29.7.2020 17:47 ABONE OL
Bartın ve Batman bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için ayrı ayrı duyurulan 2020 Bayram namazı saatleri Müslüman aleminin şimdiden gündemindeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş bayramın ilk günü ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere koşacak. Peki, 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte ve bayram namazı saati!

BARTIN VE BATMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez bayram namazını cemaat ile kılabilecek. İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Her yıl coşku ile karşılanan , bu yıl ise 31 Temmuz'a denk geliyor. Bartın ve Batman'da ikamet eden vatandaşlar ise bayram namazı saatleri araştırması yapıyor…

Bartın ve Batman bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

BARTIN VE BATMAN BAYRAM NAMAZ SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden saatleri yayınlandı. Geçtiğimiz bayramda camilere gidemeyen vatandaşlar bu kez cemaatle namaz kılabilecek. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan 'na sayılı günler kala İstanbul, , İzmir, , Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Bartın bayram namazı saati: 06.18

Batman bayram namazı saati: 05.50

Bartın ve Batman bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Bartın ve Batman bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
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