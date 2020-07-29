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Bayramda marketler açık mı? 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Bayramda marketler hangi günler açık olacak? market çalışma saatleri!

öncesi vatandaşlar hazırlıklara başlarken öte yandan marketlerin bu süreçte açık olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 31 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında birçok kurum belirli gün ve saatlerde hizmet veremeyecek. Bu kapsamda marketlerin de çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Bayramda marketler açık mı olacak? Bayramda marketler hangi günler açık olacak, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Kurban bayramı market çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:32 ABONE OL
Bayramda marketler açık mı? 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Bayramda marketler hangi günler açık olacak? Kurban bayramı market çalışma saatleri!

Bayramda marketlerin açık olacağı gün ve saatler binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan sebebiyle bu tarihler resmi tatil olarak kararlaştırılıyor. Marketlerin de bu süreçte çalışma saatleri değişiyor. Peki, Bayramda marketler açık mı olacak? Bayramda marketler hangi günler açık olacak, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar…

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI OLACAK?

Kurban Bayramı tatili Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere 4 gün gerçekleşirken plan yapan kişiler konuya ilişkin detaylı araştırmalarına devam ediyor. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında kısıtlama kararı alınmadığı aktarılmış ve bayramın yasak olmadan geçeceği müjdesi verilmişti. Bayramda marketler açık mı olacak sorusu da bir diğer yanıt arayan sorular arasında…

Bayramda marketler açık mı? 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Bayramda marketler hangi günler açık olacak? Kurban bayramı market çalışma saatleri!

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI OLACAK?

Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor ancak çoğu işletme bayramın ilk gününde hizmet vermeyeceğini müşterilerine duyuruyor.

Bu kapsamda BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.

Marketler ve bakkallar kendi çalışma saatlerini belirlediğinden diğer kurumlarda saat değişikliği yaşanabilir...

Bayramda marketler açık mı? 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Bayramda marketler hangi günler açık olacak? Kurban bayramı market çalışma saatleri!

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün

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Bayramda marketler açık mı? 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Bayramda marketler hangi günler açık olacak? Kurban bayramı market çalışma saatleri!
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