Bayramda marketler açık mı? 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Bayramda marketler hangi günler açık olacak? Kurban bayramı market çalışma saatleri!

Bayramda marketlerin açık olacağı gün ve saatler binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı sebebiyle bu tarihler resmi tatil olarak kararlaştırılıyor. Marketlerin de bu süreçte çalışma saatleri değişiyor. Peki, Bayramda marketler açık mı olacak? Bayramda marketler hangi günler açık olacak, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar…

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI OLACAK?

Kurban Bayramı tatili Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere 4 gün gerçekleşirken plan yapan kişiler konuya ilişkin detaylı araştırmalarına devam ediyor. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında kısıtlama kararı alınmadığı aktarılmış ve bayramın yasak olmadan geçeceği müjdesi verilmişti. Bayramda marketler açık mı olacak sorusu da bir diğer yanıt arayan sorular arasında…