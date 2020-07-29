Bayramda marketler açık mı? 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 Bayramda marketler hangi günler açık olacak? Kurban bayramı market çalışma saatleri!

Bayramda marketlerin açık olacağı gün ve saatler binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı sebebiyle bu tarihler resmi tatil olarak kararlaştırılıyor. Marketlerin de bu süreçte çalışma saatleri değişiyor. Peki, Bayramda marketler açık mı olacak? Bayramda marketler hangi günler açık olacak, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar…
Kurban Bayramı tatili Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere 4 gün gerçekleşirken plan yapan kişiler konuya ilişkin detaylı araştırmalarına devam ediyor. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısında kısıtlama kararı alınmadığı aktarılmış ve bayramın yasak olmadan geçeceği müjdesi verilmişti. Bayramda marketler açık mı olacak sorusu da bir diğer yanıt arayan sorular arasında…
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI OLACAK?
Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor ancak çoğu işletme bayramın ilk gününde hizmet vermeyeceğini müşterilerine duyuruyor.
Bu kapsamda BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.
Marketler ve bakkallar kendi çalışma saatlerini belirlediğinden diğer kurumlarda saat değişikliği yaşanabilir...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:
30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün
31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün
1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün
2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün
3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün