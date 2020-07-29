Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkacak vatandaşlar kısıtlama olup olmayacağına yönelik araştırmalarına devam ediyor. 31 Temmuz Cuma günü bayramın birinci günü olarak idrak edilecekken bu süreçte sokağa çıkma yasağı olmayacağı kararı kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Bayramda şehir dışına çıkmak serbest mi? İşte detaylar…
Pandemi nedeniyle Ramazan'da gerçekleşen kısıtlama nedeniyle hem şehir dışı yasağı hem de sokağa çıkma yasağı kararı verilmişti. 2020 Kurban Bayramı öncesi ise şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bayramda kısıtlama yapılmayacağını ifade etti…
BAYRAMDA YASAK VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında; Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirterek, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. 'Turizm amaçlı seyahat izin belgesi' başvuruları e-devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.
E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.
Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.