Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkacak vatandaşlar kısıtlama olup olmayacağına yönelik araştırmalarına devam ediyor. 31 Temmuz Cuma günü bayramın birinci günü olarak idrak edilecekken bu süreçte sokağa çıkma yasağı olmayacağı kararı kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Bayramda şehir dışına çıkmak serbest mi? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI'NDA ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI? BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Pandemi nedeniyle Ramazan'da gerçekleşen kısıtlama nedeniyle hem şehir dışı yasağı hem de sokağa çıkma yasağı kararı verilmişti. 2020 Kurban Bayramı öncesi ise şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bayramda kısıtlama yapılmayacağını ifade etti…