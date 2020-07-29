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Bayramda var mı? Bayramda şehir dışına çıkmak serbest mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz Ramazan'da 15 ilde uygulanan giriş çıkış kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar şehir dışı seyahati yapamamıştı. Şimdi ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan 2020 Kurban bayramında kısıtlamanın olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Bayramda şehir dışına çıkmak serbest mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.7.2020 14:01 ABONE OL
Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Bayramda şehir dışına çıkmak serbest mi?

Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkacak vatandaşlar kısıtlama olup olmayacağına yönelik araştırmalarına devam ediyor. 31 Temmuz Cuma günü bayramın birinci günü olarak idrak edilecekken bu süreçte sokağa çıkma yasağı olmayacağı kararı kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, Bayramda var mı? Bayramda şehir dışına çıkmak serbest mi? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI'NDA ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI? BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Pandemi nedeniyle Ramazan'da gerçekleşen kısıtlama nedeniyle hem şehir dışı yasağı hem de sokağa çıkma yasağı kararı verilmişti. 2020 Kurban Bayramı öncesi ise şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bayramda kısıtlama yapılmayacağını ifade etti…

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Bayramda şehir dışına çıkmak serbest mi?

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında; Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirterek, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SEYAHAT BELGESİ!

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. '' başvuruları ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin . Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Bayramda şehir dışına çıkmak serbest mi?

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

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Bayramda şehirler arası seyahat yasağı var mı? Bayramda şehir dışına çıkmak serbest mi?
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