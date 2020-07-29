Kurban Bayramı’nda 15 Temmuz, Osmangazi ve FSM köprüleri geçişi ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan köprü ve otoyollar hangileri?

Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyol ve köprülerin yanı sıra bayramda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, İzmir, Konya gibi şehirlerde de toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul'da metrolar, metrobüsler, şehir hatları vapurları ücretsiz olacak. Marmaray seferleri ise 3 Ağustos Pazartesi gece 24:00'e kadar ücretsiz olacak. Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Yap işlet devret modelindeki Osmangazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı otoban yolu bayramda ücretli olacak.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR HANGİLERİ?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

30 Temmuz Perşembe Arefe Günü tatil mi, bankalar ve resmi kurumlar çalışıyor mu? Arefe Günü resmi tatil mi, yarım gün mü?