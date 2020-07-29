Beşizler Türkiye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurtdışındaki tek bir vatandaşını çaresiz bırakmayan Türkiye, Suudi Arabistan'da beşiz bebekleri ve bir kızıyla zor günler geçiren Huyluoğlu ailesinin yardım çağrısına da yanıt verdi. Tüm dünyayı etkisi altına aldığı martta Suudi Arabistan'da dünyaya gelen beşizler "Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla, Selma" 3.5 yaşındaki kız kardeşleri Edrar Mira'yla birlikte dün Türkiye'ye getirildi. Hüseyin (37) ve Merve Huyluoğlu (32) çiftçi, "Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin, sırtımız yere gelmiyor" derken, bebeklerin kimlikleri, bilet ve pasaport başta olmak üzere her konuda destek gördüklerini söyledi.

CİMER'E BAŞVURDULAR



Suudi Arabistan'da 30 Mart günü beşiz bebekleri dünyaya gelen ve 3.5 yaşında da bir kız çocukları bulunan Huyluoğlu ailesi 4 ay boyunca evlerinden çıkamadı. Aile, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurarak Türkiye'ye dönebilmek için yardım istedi. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, Suudi Arabistan yetkilileriyle temasa geçildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un girişimleri ile öncelikle beşizlerin nüfus kayıt işlemleri gerçekleştirilerek Ciddi Başkonsolosluğu'nda kimlikleri çıkarıldı. Türkiye'ye dönmeleri için bilet, pasaport başta olmak üzere tüm masrafları Bakanlık tarafından karşılandı. THY'nin Medine'den kalkan tarifeli uçağıyla dün sabah İstanbul'a getirilen aile, buradan da THY uçağıyla Hatay'a ailesinin yanına gitti.

'4 AY EVDEN ÇIKAMADIK'



Suudi Arabistan'da 10 yıldır rehber olarak çalışan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, beşizlerin 30 Mart'ta dünyaya geldiğini belirterek, salgın nedeniyle 4 aydır evden çıkmayarak geçirdikleri zor günleri ve kendilerine uzanan yardım eliyle devam eden süreci SABAH'a anlattı. Martta üçü erkek, ikisi kız beşiz bebeklerini kucaklarına aldıklarını kaydeden Huyluoğlu "Bebekler karantina döneminde dünyaya geldi. Salgın nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık, korkumuzdan evden dışarı bile adım atamadık. Her yer kapalı olduğu için bebekleri doktora dahi götüremedik, kimlik çıkaramadık. CİMER'e başvurarak yardım istedik. Sağ olsunlar Aile Bakanlığı'ndan aradılar. Her konuda yardımcı oldular. Çok şükür ülkemize geldik" dedi.

DOKTORA GİDECEKLER



Eşi Merve ile Suudi Arabistan'da tanıştığını belirten Hüseyin Huyluoğlu, "Eşim Suudi Arabistan doğumlu. 7 yıl önce evlendik. Kızımız Edrar Mira 3.5 yaşında. Beşiz bebeklerimiz ve kızımızla birlikte Hatay'da ailemin yanına yerleşeceğiz. Bebeklerden ikisinin sağlık sorunları var. Doktora götüreceğiz" diye konuştu. Merve Huyluoğlu da "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O hayatta olduğu sürece hiçbirimizin sırtı yere gelmez" dedi.



'Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız'





AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman nerede olursa olsun vatandaşına sahip çıkan bir devlet oldu. Ailemizin yaşadığı sıkıntıyı öğrenir ögrenmez ailemize destek olduk. Beşizlerimize de hayırlı ve uzun bir ömür diliyorum" dedi.