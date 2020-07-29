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'te aynı bölgede 1 hafta içinde 4'üncü yaşandı

'te takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri ile ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan bölgede 1 hafta içinde 4 kazanın meydana gelmesi dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 16:02 ABONE OL
Bilecik'te aynı bölgede 1 hafta içinde 4'üncü kaza yaşandı
Alınan bilgilere göre; İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki 26 UC 439 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Aslan Ö. (60), Akasya Altı mevkine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak ters dönüp refüje düştü. Kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan bölgede 1 hafta içinde 4 kazanın meydana gelmesi dikkat çekti.
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Bilecik'te aynı bölgede 1 hafta içinde 4'üncü kaza yaşandı
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