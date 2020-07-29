Geçtiğimiz günlerde adli tatile giren adalat sarayı bugün açık mı kapalı mı çalışıyor mu gibi pek çok sorunun yanıtı hukuki işlemleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Adalet salonları için nöbetçi mahkemeler hizmet vermeye devam ederken bugün Arefe Günü olmasından dolayı da çalışma saatleri merak edildi. Peki; Bugün adliyeler açık mı kapalı mı? Bugün Arefe Günü adliyeler açık mı, adalet sarayı çalışıyor mu?

BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI? AREFE GÜNÜ ADLİYELER AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?

Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.