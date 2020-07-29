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Bugün kapalı mı? Bugün , adalet sarayı çalışıyor mu?

Hukuki işlemlerin ve mahkeme süreçlerinin sürdürüldüğü adliyeler bugün açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak işleyişini sürdürmekle birlikte geçtiğimiz günlerde adli tatile girdiği biliniyor. 30 Temmuz bugün Arefe Günü olduğundan; bugün kapalı mı? Bugün , adalet sarayı çalışıyor mu?

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Bugün adliyeler açık mı kapalı mı? Bugün Arefe Günü adliyeler açık mı, adalet sarayı çalışıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde adli tatile giren adalat sarayı bugün açık mı kapalı mı çalışıyor mu gibi pek çok sorunun yanıtı hukuki işlemleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Adalet salonları için nöbetçi mahkemeler hizmet vermeye devam ederken bugün Arefe Günü olmasından dolayı da çalışma saatleri merak edildi. Peki; Bugün kapalı mı? Bugün , adalet sarayı çalışıyor mu?

BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI? AREFE GÜNÜ ADLİYELER AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?

Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Bugün adliyeler açık mı kapalı mı? Bugün Arefe Günü adliyeler açık mı, adalet sarayı çalışıyor mu?

ADLİYELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Adliyeler sabah 08.30 itibariyle mesaiye başlıyorlar. Resmi tatil günlerinde ve mesai dışı saatlerde işlemlerinizi e-devlet sistemi üzerinden de tamamlayabilirsiniz.

Özellikle korona virüsü salgını sonrasında sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemek adına çok gerekmedikçe adalet sarayında fiziken bulunmamak ve işlemleri online olarak halletmek oldukça önem arz ediyor.

Bugün adliyeler açık mı kapalı mı? Bugün Arefe Günü adliyeler açık mı, adalet sarayı çalışıyor mu?

ADLİYELER KAÇA KADAR AÇIK?

Adliyeler sabah mesaiye başladıktan sonra öğle molası yapıyorlar. Ardından ise saat 17.00'a kadar vatandaşların işlemleri yapılmaya devam ediyor.

Öğle arası tatişli ise saat 12.00 ile 13.00 aralığında oluyor.

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Bugün adliyeler açık mı kapalı mı? Bugün Arefe Günü adliyeler açık mı, adalet sarayı çalışıyor mu?
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