Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz Arefe Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; 30 Temmuz 2020 Arefe Günü olarak kabul edilmektedir. Bugün için bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler, EFT ve havale yapmak isteyen vatandaşlar bugün bankalar açık mı sorusuna yanıt ararken sabah saatlerinden itibaren sorgulamalar artmaya başladı. Peki; Bugün bankalar açık mı? 30 Temmuz Arefe Günü bankalar açık mı, EFT ve havale yapılır mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 30 TEMMUZ 2020 AREFE GÜNÜ

Arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe gerçekleşiyor. Perşembe günü öğlen saatlerine kadar tüm resmi kurumlar açık olacak. Öğlen saatiyle birlikte de 2020 Kurban Bayramı tatili başlamış olacak. Bankalar bugün (Arefe Günü) yarım gün hizmet verecek.