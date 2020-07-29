Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?

Arefe Günü ve Kurban Bayramı'nda market çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; 30 Temmuz 2020 Arefe Günü, 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 ise Kurban Bayramı olarak idrak edilecek. Hal böyle olunca bugün marketler açık mı, Arefe Günü marketler saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki; bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü marketler açık mı, kaçta açılıyor?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 30 TEMMUZ 2020 AREFE GÜNÜ

Arefe Günü bugün marketler açık mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de kısıtlamaya yaşanmayacağından dolayı bugün marketlerin açık olacağı biliniyor.