Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?

Arefe Günü ve Kurban Bayramı'nda market çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; 30 Temmuz 2020 Arefe Günü, 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 ise Kurban Bayramı olarak idrak edilecek. Hal böyle olunca bugün marketler açık mı, Arefe Günü marketler saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki; bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü marketler açık mı, kaçta açılıyor?
Arefe Günü bugün marketler açık mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de kısıtlamaya yaşanmayacağından dolayı bugün marketlerin açık olacağı biliniyor.
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI OLACAK?
Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor ancak çoğu işletme bayramın ilk gününde hizmet vermeyeceğini müşterilerine duyuruyor.
Bu kapsamda BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.
Marketler ve bakkallar kendi çalışma saatlerini belirlediğinden diğer kurumlarda saat değişikliği yaşanabilir...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle: