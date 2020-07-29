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Bugün , saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; 30 Temmuz 2020 Arefe Günü olarak idrak edilecek. Bu kapsamda bugün , Arefe Günü marketler saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Market çalışma saatleri böyle önemli günlerde özellikle merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki; , saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?

Giriş Tarihi: 30.7.2020 05:48 ABONE OL
Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?

Arefe Günü ve Kurban Bayramı'nda market çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; 30 Temmuz 2020 Arefe Günü, 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 ise Kurban Bayramı olarak idrak edilecek. Hal böyle olunca bugün , Arefe Günü marketler saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki; , saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 , kaçta açılıyor?

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 30 TEMMUZ 2020 AREFE GÜNÜ

Arefe Günü bugün marketler açık mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de kısıtlamaya yaşanmayacağından dolayı bugün marketlerin açık olacağı biliniyor.

Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI OLACAK?

Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor ancak çoğu işletme bayramın ilk gününde hizmet vermeyeceğini müşterilerine duyuruyor.

Bu kapsamda BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 2 Ağustos Pazar günü açık olacak.

Marketler ve bakkallar kendi çalışma saatlerini belirlediğinden diğer kurumlarda saat değişikliği yaşanabilir...

Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

  1. 30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün
  2. 31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün
  3. 1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün
  4. 2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün
  5. 3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün
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Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 30 Temmuz 2020 Arefe Günü bakkallar ve marketler açık mı, kaçta açılıyor?
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