Can kaybı 1 ay sonra 15’e düştü

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte 963 yeni tanı konuldu, 15 hasta hayatını kaybetti, 1092 iyileşenle birlikte tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561'e yükseldi. Toplam can kaybı 5 bin 645 olurken, yoğun bakım hasta sayısı 1280, entübe hasta sayısı 403 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var" paylaşımını yaptı