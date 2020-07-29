CANLI | TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi sonuçları: 29 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Eskişehir Odunpazarı TOKİ kura çekilişi kapsamın toplamda 2450 konut 29 Temmuz'da sahiplerini bulacak. Bu 2450 konutun 1715'i 2+1, 735'i ise 3+1 şeklinde dairelerden oluşuyor. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Yenişehir, hem İnegöl ilçeleri için TOKİ Bursa kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ Eskişehir Odunpazarı konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KURA ÇEKİLİŞİ 29 TEMMUZ 2020