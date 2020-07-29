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Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi sonuçları: 29 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

CANLI | Odunpazarı kura çekilişi sonuçları: 29 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

kuralarında Odunpazarı'de heyecanlı gün! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar, canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişler sayesinde sahiplerini buluyor. TOKİ Mamuca kura çekilişi sonuçları da, İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilecek kuralar ile belli olacak. Peki, TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi canlı yayını ve sorgulama işlemi hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:48 ABONE OL
CANLI | TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi sonuçları: 29 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

Odunpazarı kura çekilişi kapsamın toplamda 2450 konut 29 Temmuz'da sahiplerini bulacak. Bu 2450 konutun 1715'i 2+1, 735'i ise 3+1 şeklinde dairelerden oluşuyor. TOKİ'ye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, hem Yenişehir, hem İnegöl ilçeleri için TOKİ Bursa kura çekimi isim listesi belirlenmiş olacak. Peki, TOKİ kura çekilişi isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında, TOKİ konutları kura çekilişi canlı yayını ile kazananlara ait isim listesi sorgulama ekranı yer almaktadır.

TOKİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KURA ÇEKİLİŞİ 29 TEMMUZ 2020

CANLI | TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi sonuçları: 29 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

TOKİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KURA ÇEKİLİŞİ YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI | TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi sonuçları: 29 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama

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CANLI | TOKİ Eskişehir Odunpazarı kura çekilişi sonuçları: 29 Temmuz TOKİ kura çekimi isim listesi sorgulama
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