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Dünyaca ünlü turistik ilçeye yakışmayan görüntü

'nın turistik ilçesi Fethiye'de, denize bağlantılı kanal kirlilikten görünmez hale geldi. 1 kilometre uzunluğa sahip kanalın çevresindeki esnaf ile mahalle sakinleri, belediye ekiplerden bir an önce temizlik çalışması yapmasını istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 18:21 ABONE OL

Dünyaca ünlü koyların, sahillerin ve plajların bulunduğu Fethiye'de bulunan bir kanal, pisliğiyle pes dedirtti. Tuzla Mahallesi'nde bulunan ve denize dökülen kanalın içerinde balık, ördek, kaplumbağa ile kurbağalar yaşarken, suyun kirlilikten yemyeşil hal aldığı görüldü. Vatandaşlardan Batuhan Kırım (33), Kanaldaki haşereler insanları yoruyor. Kirlilikten dolayı fare ve sinek problemleri var. Belediye temizlik ekiplerinin zayıf çalıştığına inanıyorum. Burada düzenli temizlik yapılmalı dedi.

Kanaldaki kirliliğin, kötü koku yaratmadığı görüldü.

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Dünyaca ünlü turistik ilçeye yakışmayan görüntü
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