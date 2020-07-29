65 yaş üstü seyahat izni e Devlet ile nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı, seyahat izin belgesi nereden alınır?

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seyahat izni e Devlet ile nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı, nereden alınır?

Bilindiği üzere ülkemizde corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerden olan sokağa çıkma kısıtlaması da belirli saat aralıklarında normalleşme adımları ile beraber kaldırıldı. Bu yaş grubundaki vatandaşlar dışarı çıkabilecekleri saatleri ve seyahat şartlarını merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? İşte alma ekranı!

Giriş Tarihi: 29.7.2020 12:51 Son Güncelleme: 29.7.2020 12:51 ABONE OL
e Devlet ile 65 yaş üstü izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı, seyahat izin belgesi nereden alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere kısmen kaldırılmıştı. Bu yaş grubundaki kişilere haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilirken vatandaşların seyahat kısıtı nedeniyle e devlet aracılığı ile izin belgesi alması gerekiyor. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı? İşte detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR? E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede 65 yaş üstü alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının bu kararın dışında olduğu bildirildi…

e Devlet ile 65 yaş üstü izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı, seyahat izin belgesi nereden alınır?

65 YAŞ ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SEYAHAT BELGESİ!

65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek. '' başvuruları ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinde yapılacak.

E DEVLET İLE 65 YAŞ ÜSTÜ TATİL İZNİ ALMA EKRANI

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin . Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi.

e Devlet ile 65 yaş üstü izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı, seyahat izin belgesi nereden alınır?

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı "ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

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65 yaş üstü seyahat izni e Devlet ile nasıl alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasak mı, seyahat izin belgesi nereden alınır?
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