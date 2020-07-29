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Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu

'in Erdek ilçesinde, 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan Emekli Albay Gökçe B. (85) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen 'Cesur' isimli köpek, kumsala gömülü halde bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 29.7.2020 14:53 Son Güncelleme: 29.7.2020 15:18 ABONE OL
Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu

Olay, geçen pazar günü 'in Erdek ilçesinde meydana geldi.

Balıkesir Edremit'te emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu | Video

İddiaya göre, Şehriban Batır'a ait 'Cesur' isimli köpek, henüz bilinmeyen nedenle Emekli Albay Gökçe B. tarafından tüfekle 4 el ateş edilerek, vuruldu.

Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu

KÖPEĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖREN BATIR, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ölen köpek, Gökçe B.'nin bahçıvanı tarafından kumsaldaki bir yere gömüldü. Olayı öğrenen Şehriban Batır, köpeğinin gömülü olduğu söylenen yere giderek, kumsalı kazdı. Köpeğinin öldüğünü gören Batır, sinir krizi geçirdi.

Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu

Kumsalda gömülü olan köpek, çıkarıldıktan sonra sahibi ve hayvanseverler tarafından başka bir bahçeye gömülerek, köpeğe mezar yapıldı. Ölen köpeğin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu

Öte yandan Emekli Albay Gökçe B.'nin 1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanlığı görevine getirildiği öğrenildi. Şehriban Batır ise olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Emekli albayın öldürdüğü öne sürülen köpek, kumsalda gömülü bulundu
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