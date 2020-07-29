Erzurum ve Eskişehir bayram namazı saati: Eskişehir ve Erzurum bayram namazı vakti saat kaçta giriyor?

Erzurum ve Eskişehir bayram namazı saati, bu illerimizde yaşayan birçok vatandaş için merak konusu oldu. Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı öncesi Erzurum bayram namazı saati ve Eskişehir bayram namazı vakti araştırılıyor. Peki, Eskişehir ve Erzurum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Erzurum ve Eskişehir bayram namazı saati hakkında bilgiler…

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ - ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

İşte, Erzurum ve Eskişehir illerimize ait bayram namazı saatleri....