Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 29 Temmuz 2020 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller, bakım parası ödeneğinden yararlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Devletin verdiği ödenekten faydalananlar hem SMS hem de e devlet üzerinden bakım parasını il il sorgulama yapabiliyor. Haftanın üçüncü gününde bakım maaşının hangi illerde yattığını sorgulayanların sayısı bir hayli artış gösterdi. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, 29 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Ülkemizde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Haberimizde, 29 Temmuz evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dâhilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramından önce yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız" dedi. Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.