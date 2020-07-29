Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 29 Temmuz 2020 Evde Bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller, bakım parası ödeneğinden yararlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Devletin verdiği ödenekten faydalananlar hem SMS hem de e devlet üzerinden bakım parasını il il sorgulama yapabiliyor. Haftanın üçüncü gününde bakım maaşının hangi illerde yattığını sorgulayanların sayısı bir hayli artış gösterdi. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, 29 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Ülkemizde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Haberimizde, 29 Temmuz evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.