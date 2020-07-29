İnşikak Suresi Okunuşu - İnşikak Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali, Fazileti

İnşikak Suresi 25 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuş ve adını birinci ayette yer alan ''inşikak'' kelimesinden almıştır. Surede temel olarak kıyametin kopması ve ardından gerçekleşecek olan uhrevi hesap konuları anlatılmıştır. Ahirette insanların yargılanması, ceza ve ödül gibi noktalardan söz edilmiştir. İnşikak Suresi okumak, ezberlemek ve anlamını öğrenmek için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte İnşikak Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve fazileti!

İnşikak Suresi Konusu

İnşikak Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in seksen dördüncü suresidir. Mekke'de indirilen ve 25 ayette oluşan surenin içeriğinde diğer surelerde olduğu gibi çok önemli konular ele alınmıştır. Kıyametin kopması ve ardından gerçekleşecek hesap vakti anlatılmıştır. İnsanların iman ve amellerine göre yargılanacağına vurgu yapılmıştır.

İnşikak Suresi Faziletleri

Hz. Peygamber'in bir gün Alak sûresinin, "Secde et ve yaklaş" meâlindeki son âyetini okuduktan sonra secde etmesi üzerine yanında bulunanların da secde ettikleri, bu durumu gören Kureyşliler'in el çırpıp ıslık çalmaları üzerine İnşikāk sûresinin, "Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar" meâlindeki âyetinin nâzil olduğu nakledilmektedir (Fahreddin er-Râzî, XXXI, 112). Ayrıca Ebû Hüreyre'nin namazda bu sûreyi okuyup aynı âyete gelince secde ettiği ve Resûlullah'ın da aynı şeyi yaptığını belirttiği (Buhârî, "Sücûdü'l-Ḳurʾân", 7; Müslim, "Mesâcid", 110-111), Hz. Peygamber'in bu sûrede yer alan kıyamet sahnelerinin dehşetine işaret ederek, "Kıyamet gününü bizzat gözleriyle görmek isteyen kimse ize'ş-şemsü küvvirat (Tekvîr), ize's-semâün fetarat (İnfitâr) ve ize's-semâün şekkat (İnşikāk) sûrelerini okusun" dediği (Tirmizî, "Tefsîr", 81) rivayet edilmiştir (diğer bir rivayet için bk.

İnşikak Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.İzessemaunşakkat.

2.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.

3.Ve izel'ardu muddet.

4.Ve elkat ma fiyha ve tehallet.

5.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.

6.Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.

7.Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.

8.Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.

9.Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.

10.Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.

11.Fesevfe yed'u suburen.

12.Ve yasla se'ıyren.

13.İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.

14.İnnehu zanne en len yehure.

15.Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.

16.Fela uksimü bişşefekı.

17.Velleyli ve ma veseka.

18.Velkameri izetteseka.

19.Leterkebunne tabekan 'an tabekın.

20.Femalehum la yu'minune.

21.Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.

22.Belilleziyne keferu yukezzibune.

23.Vallahu a'lemu bima yu'une.

24.Febeşşirhüm bi'azabin eliymin.

25.İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

İnşikak Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Gökyarıldığında

2.ve Rabbini dinleyip haklandığında,

3.yer uzatılıp dümdüz edildiğinde

4.ve içindekileri dışa atıp tamamen boşaldığında,

5.ve Rabbini dinleyip haklandığında,

6.ey insan, sen gerçekten Rabbine doğru çaba üstüne çaba gösterir, sonra da O'na varırsın!

7.O zaman kitabı sağ eline verilen,

8.kolay bir hesaba tabi tutulur

9.ve ailesine sevinçli olarak döner.

10.Ama kitabı arkasından verilen ise,

11.Helak diye çağırır

12.ve alevli ateşe yaslanır.

13.Çünkü o, ailesi içinde sevinçliydi.

14.Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı.

15.Hayır, çünkü Rabbi , onu gözetiyordu.

16.Şimdi yemin ederim ,o şafağa,

17.geceye ve derlediğine,

18.ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,

19.sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!

20.O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler.

21.Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmezler?

22.Hatta o küfredenler yalan derler!

23.Oysa Allah, içlerindekini biliyor.

24.Onun için onlara acı bir azap müjdele!

25.Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlara tükenmez bir mükafat vardır!

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