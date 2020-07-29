İstanbul'da otogarda bayram hareketliliği başladı

"BİLETİMİZİ ÜÇ HAFTA ÖNCE İNTERNETTEN ALDIK"

Bayram tatili için memleketi Zonguldak'a giden Esra Akçelebi, "Bayram tatili için Zonguldak'a gidiyorum. İki hafta Zonguldak'ta kalacağız. En son geçen sene gitmiştik. Biletimizi üç hafta önce internetten aldık. O nedenle pek fazla zorlanmadık" diye konuştu.



"7 AYDAN BERİ GİDEMİYORUM"

Nuray Özgün ise, "Lüleburgaz'a gidiyorum. 7 aydan beri gidemiyorum. Bayramda nasip oldu. Bir aksilik çıkmazsa gidiyorum. 15-20 gün sonra döneceğim" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 50 KURALI VAR"

Otobüs şoförü Bariş Canikli de, "Mersin'e gidiyoruz. Yoğunluk başladı. Tatiller de başladı. Sağ salim vatandaşlarımızı götürmeye çalışıyoruz. Geçen yıllara nazaran düşük. Koltuklarımızda, araçlarımızda yüzde 50 kuralı var. Sosyal mesafeli araçlarla seyahat ediyoruz. Virüs nedeniyle her şeyde düşüş olduğu gibi bizim işlerimizde de düşüş oldu. Sevenleri birbirine kavuşturmak için yollardayız" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı trafiği başaldı! Havadan ilk görüntüler... | Video