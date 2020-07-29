İstanbul’da silahla dehşet saçan saldırgan yakalandı!

İstanbul Kâğıthane'de motosikletli bir saldırgan dehşet saçtı. Saldırganın etrafa saçtığı kurşunlar sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay, geçtiğimiz günlerde saat 20.30 sıralarında Kâğıthane Yeşilce Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde bulunan bir spor merkezi önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, motosikletli bir saldırgan spor merkezi önünde bulunan vatandaşlara rastgele ateş açtı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Açılan ateş sonucu 8 yaşında olduğu öğrenilen 1'İ çocuk 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı. Polis olay sonrası sokağa giriş ve çıkışları emniyet şeridiyle kapatırken, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

"EVİME SİLAHLA SALDIRDILAR"

Emniyet güçleri tarafından yapılan inceleme kapsamında silahlı saldırganın Emre D., olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Emre D., emniyette verdiği ifadesinde Talha A., ile 7-8 yıldır arkadaş olduklarını ancak beri takım sebeplerden dolayı arkadaşlıklarının bozulduğunu ve arkadaşı tarafından tehdit edildiğini anlattı. Talha A.'nın ailesi ile oturduğu eve ateş açıldığını bu olaydan dolayı şikâyetçi olduklarını ifade etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli ifadesinin devamında Talha A.'nın sosyal medyadan kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu, bir arkadaş ortamında da kendisini vuracağını söylediğini ve bunun üzerine sokakta gördüğünde yanında bulundurduğu silahla ateş açmaya başladığını itiraf etti. İfadesinin ardından İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.