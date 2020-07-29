SON DAKİKA: İYİ Partili belediye başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişki yaşadığı Sümeyra Tilki'nin kocası konuştu! "Beni makam şoförü yaptı sonra..."

AYRI AYRI GELİYORLAR
2 Haziran'da çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce spor bir mont giyen Öztürk'ün özel aracıyla vardığı, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle adrese geldiği görülüyor. Tilki'nin, uzun kapüşonlu bir pardösü giydiği ve sürekli cep telefonuyla görüşme yaptığı görüntülere yansıyor.
İKİSİNE DE DAVA AÇIYOR
Hürriyet'e konuşan Ahmet Tilki, "Şu an avukatımın yanındayım hem eşime hem de Halil Öztürk'e dava açıyorum. Artık bundan sonraki süreci Türk adaletine emanet ediyorum. Hak elbette yerini bulacaktır" dedi.
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BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN SUÇ DUYURUSU: 'O YAZIŞMALAR HAYALİ'
Öztürk'ün sözlü savunma için İYİ Parti tarafından Ankara'ya davet edildiği ileri sürülürken, avukatı Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na Ahmet Tilki hakkında iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şöyle denildi: "Müvekkil ile şüphelinin eşi arasında geçtiği iddia edilen sözde yazışmaların görüntüsü servis edilmiştir. Bu yazışmalarda müvekkilin halen kullanmakta olduğu 0532... numaralı hat numara olarak sanki gönderici ismi gibi kaydedilmiş müvekkilin WhatsApp fotosu da gönderici resmi olarak yapıştırılmış ve ortaya hayali bir hesap ile hayali bir yazışma çıkmıştır."