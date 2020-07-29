Kahreden ölüm

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2216 Sokak'ta meydana gelen yangında Suna U. ve 8 yaşındaki torunu Ela Selimen hayatını kaybetti. 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı bodrum dairesinin üst katında oturan aile dumandan etkilenerek kendini dışarı atmak istedi. Kızları ve annesi ile o sırada evde olan Elif Selimen, kendini kızıyla dışarı attı. Ancak o sırada evde kalan Elif Selimen'in diğer kızı Ela Selimen ve anneanne Suna U. dumanlar arasında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri ise anneanne ve torununun cansız bedenini evden çıkmaya çalışırken bina girişinde buldu. Vefat eden Suna U.'nun iki gün önce misafirlik için İzmir'den kızının yanına geldiği öğrenildi. Olaydan sonra yangının çıktığı binanın önüne gelen aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan yangın sırasında binada bulunan 3 kişi de dumandan etkilenerek çevredeki hastanelere kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.