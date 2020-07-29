Korona şüphesiyle hastaneye götürülürken kaçırılan kadın hükümlü ve eşi yakalandı

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Yüreğir Devlet Hastanesi'nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce 'uyuşturucu ticareti' suçundan hüküm giyen ve Karataş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Songül Beyazlat, koronavirüs şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada bir anda kendini jandarma aracından attı.