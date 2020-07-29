Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?

Yıl içerisinde idrak ettiğimiz 2 dini bayramdan birisi olan Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde bayram sevinci içerisindeyiz. İslam alemi için oldukça önemli bir yeri olan Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız ibadetlerine sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazıyla başlayacak. 1 yıl içerisinde 2 kez kıldığımız bayram namazı bu nedenden ötürü unutulabilmektedir. Bundan dolayı Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Sorusu üzerinde araştırmalar yoğun olarak yapılmaya devam ediyor.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet bilgileriyle Kurban Bayramı namazı kılınışı ile kaç rekat olduğu, hangi dualar ve surelerin okunacağına ilişkin tüm detaylar şöyle;