Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, kurban bayramı tarihleri belli olurken kurban fiyatları merak edilmeye başlandı. İslam alemi dini görevlerini yerine getirmek için hayvan fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına göre fiyat araştırmasına girişti. Konuya yönelik en son açıklama ise Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'tan geldi. Yapılan açıklamada büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 24 lira 61 kuruş, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 lira 43 kuruş olduğunu dile getirdi. Peki Kurban fiyatları ne kadar? 2020 Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramına kısa süre kala vatandaşlar kurban fiyatlarını merak etmeye başladı. Bayram hazırlığı içerisinde olan kurban pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş fiyatları değişiklik gösteriyor. Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişebiliyor.

İşte küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları;