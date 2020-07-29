Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Mardin ve Mersin bayram namazı saati! Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ve saati! ?

Bir Kurban Bayramı’na daha sağlıklı mutlu, sağlıklı ve huzurlu şekilde ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramın ilk gününü yaşayacağımız 31 Temmuz 2020 Cuma günü sabahı için camileri doldurarak yüce yaradana dua edecek olan vatandaşlarımız ve bayram namazı saatini merak ederek ? sorusuna cevap arıyor. ile ilgili tüm detayları bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte 2020 Kurban Bayram namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 30.7.2020 01:42 Son Güncelleme: 30.7.2020 01:42 ABONE OL
Mardin ve Mersin bayram namazı saati! Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yılda idrak ettiğimiz 2 dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlk gün 31 Temmuz 2020 Cuma sabahı Müslüman vatandaşlarımız camilere giderek kılacak ve dualar edecek. Bu bağlamda ve bayram namazı saatini öğrenmek isteyenler ? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

MARDİN VE MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ!

ile ilgili detaylar şöyle;

Mardin ve Mersin bayram namazı saati! Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

MARDİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

ilimizde saat 05.52 'de başlayacaktır.

MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

ilimizde bayram namazı saat 06.18 'de başlayacaktır.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Mardin ve Mersin bayram namazı saati! Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin ve Mersin bayram namazı saati! Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA