Milli Savunma Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 İŞKUR MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama

İŞKUR MSB personel alımı sonuçları ile ilgili son dakika araştırmaları on binlerce aday tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, 16 Temmuz tarihinde İŞKUR üzerinden başvurular başlamış ve geçtiğimiz gün sona ermişti. Sonuçların açıklanması için ise gözler 27 Temmuz Pazartesi'ne çevrilmişti. Ancak beklenen sonuçlar 27 Temmuz tarihinde açıklanmamıştı. Peki, İŞKUR MSB 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı MSB işçi alımı kurası sonuç listesi...

İŞKUR İLE MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? KURALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı sonuçları normal şartlarda 27 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. Ancak 27 Temmuz tarihinde sonuçlarla ilgili açıklama olmadı. Durum böyle olunca sonuçlarla ilgili araştırmalarda hız kazandı.

İşte detaylar…