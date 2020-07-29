Muğla'dan Sakarya'ya uzanan 280 milyon dolarlık dolandırıcılık…

Muğla'nın Milas İlçesinin turistik Kıyıkışlacık mevkiinde bulunan 280 milyon dolarlık gayrimenkulün Sakarya'da tapu müdürlüğünde sahte evraklarla işlemlerini yapmaya çalışan 5 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.







Milas Kaymakamı Eren Arslan, Sabah Muhabirine Milas İlçesinin Kıyıkışlacık mevkiindeki bir arazinin, arazi sahibinin kimliğini yasa dışı yollardan ele geçirdiğini düşündükleri kişilerce satılmaya çalışıldığını doğrulayarak, "Tapu müdürümüzün verdiği bilgiye göre, işlem esnasında Sakarya Tapu Müdürlüğü Milas Tapu Müdürlüğümüzden yetki talep ediyor. Talebi inleyen görevli arkadaşlar, o esnada arazinin sahibine ulaşarak, satış işlemini soruyorlar. Arazi sahibi her hangi bir satış işleminin söz konusu olmadığını ifade ediyor. Bu gelişme üzerine arkadaşlar Sakarya Tapu Müdürlüğünü uyararak, söz konusu kişilerin gözaltına alınmasını sağlıyorlar. Dikkat ve duyarlılıkları ile dolandırıcılığı önleyen tapu personelimizi ödüllendirdik. Vatandaşlarımız, tanımadıkları kişilerle kimlik bilgilerini paylaşmasınlar. Arazinin değerini tam olarak bilmiyorum. Bulunduğu bölgenin çok değerli olduğunu ifade edebilirim"







TAPU MEMURU 280 MİLYON DOLARLIK ARAZİYİ KURTARDI…

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 800 dönümlük arazinin düzenlenen sahte evraklarla satışı yapılıp el değiştirilmeye çalışıldı.



Sakarya'nın Kocaali İlçesi Tapu Müdürlüğüne gelen 5 kişi tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler, Milas Tapu Müdürlüğü personellerinin dikkati sayesinde fark edildi.







5 parselden oluşan ve toplam değeri 280 milyon dolar olan taşınmazlar için başlatılan işlemler sırasında satıştan şüphelenen Milas İlçe Tapu Müdürlüğü personeli arsa sahibine ulaşarak satıştan haberi olup olmadığını sordu.



Arsa sahibinin satıştan haberinin olmadığını, kendisinin böyle bir işlem başlatmadığını ifade etmesi üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tapu müdürlüğünde sahte evraklarla işlem yapmaya çalışan, aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 5 kişinin ifade işleminin sürdüğü öğrenildi.