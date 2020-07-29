Nevşehir ve Niğde bayram namazı saati! Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yılda idrak ettiğimiz 2 dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlk gün 31 Temmuz 2020 Cuma sabahı Müslüman vatandaşlarımız camilere giderek bayram namazı kılacak ve dualar edecek. Bu bağlamda Nevşehir ve Niğde bayram namazı saatini öğrenmek isteyenler Diyanet 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.
Nevşehir ve Niğde bayram namazı saati ile ilgili detaylar şöyle;
Nevşehir ilimizde bayram namazı saat 06.14'te başlayacaktır.
Niğde ilimizde bayram namazı saat 06.16'te başlayacaktır.
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.