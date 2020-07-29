Otomobil fiyatına 1 tonluk boğalar

Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarları da hareketlendi. Pazarlarda yerini alan ve otomobil fiyatına satılan 1, 1.5 tonluk gösterişli boğalar dikkat çekiyor. Kırklarelili bir besicinin "Kocaman" ismini verdiği bin 800 kilogramlık kurbanlık boğa ilgi odağı oldu. Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde besicilik yapan Rasim Işık, "Kocaman" adını verdiği boğasını 50 bin liraya satışa çıkardı. Kocaman'ı görmeye gelenler fotoğraf çektiriyor. Işık, "Yüksekliği 1.80 metre, uzunluğu ise 2.85 metre" dedi. Ağrı'da besicilik yapan Vecdettin Salman bin 100 kilogramlık boğası Trump'ın fiyatının 24 bin TL olduğunu söyledi. İstanbul'da Veysel Günal tarafından, Sultangazi kurban pazarına getirilen "İmparator" isimli boğa pazarın en dikkat çeken kurbanlıkları arasında yer alıyor. Sinop'tan Kurban Bayramı dolayısıyla getirilen 4 yaşındaki boğanın 1 ton 496 kilogram ile kentin en büyük kurbanlığı olduğunu öne süren Günal, "45 bin TL fiyat belirledik. Alacak kişiye bir çeyrek altın da hediye edeceğiz" dedi. Isparta'da Enes Akdağ'a ait besihanede yetişen 1.3 ton ağırlığındaki Behlül ismindeki boğa Kurban Bayramı öncesinde 30 bin liraya alıcısını bekliyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde kurulan hayvan satış pazarında 24 bin 750 liraya satışa çıkarılan üzerinde doğuştan Türk bayrağının simgesi ayyıldız deseni bulunan "Zorbey" adlı boğa, büyük ilgi görüyor. 2 yaşındaki "Zorbey" 1.1 ton ağırlığında.