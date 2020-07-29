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gündeme getirdi! O kanal pislikten temizlendi

’nın Fethiye ilçesinde bulunan ve dünyaca ünlü ’nın olduğu ’ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyordu. ’ın gündeme getirdiği konunun ardından yetkililer harekete geçti. Kanal temizlenerek kötü koku giderildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 29.7.2020 13:21 ABONE OL
SABAH gündeme getirdi! O kanal pislikten temizlendi

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Fethiye'de bulunan bir kanal, pisliğiyle pes dedirtti. Dünyaca ünlü Çalış Plajı'nın olduğu Fethiye Körfezi'ne bağlantılı kanal pislikten adeta görünmüyordu.

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Kanala yakın oturan mahalleli, çevreye kötü koku yayan kanalın bir an önce temizlenmesi istemiş, "Kokudan çok rahatsız oluyoruz. Saat 22:30'da, bir de sabaha karşı iki defa arıtmadan öyle koku geliyor ki her tarafı kapatıyoruz, yetkililere sesleniyorum lütfen bir çare bulun" demişti.

SABAH'ın gündeme getirdiği konunun ardından yetkililer harekete geçti. Kanal temizlenerek eski görünümüne kazandırıldı. Ayrıca koku da böylece giderilmiş oldu.

İŞTE KANALIN YENİ HALİ





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SABAH gündeme getirdi! O kanal pislikten temizlendi
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